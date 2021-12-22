Spotify обеспокоен тем, что приложение непопулярно среди зумеров

Spotify: Pixabay

Самый популярный платный аудиосервис в мире Spotify обеспокоен тем, что приложение не пользуется большой популярностью среди зумеров. Об аналогичной проблеме с пользователями, рожденными в нулевые годы, говорят и в Facebook, передает Bloomberg.

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Руководители Spotify выразили обеспокоенность тем, что люди поколения Z, родившиеся в период с конца 1990-х и до начала 2010-х годов не сильно увлечены прослушиванием музыки. Среднестатистический человек поколения Z слушает меньше подкастов, чем миллениалы, представители поколения X или бэби-бумеры. Отчасти это может быть связано с их возрастом. Ведь, как правило, люди слушают подкасты по дороге на работу. Представители же этого поколения не работают и ездят не на общественном транспорте, а на семейном автомобиле вместе с родителями.

Facebook и Netflix также заявили о проблемах в коммуникации с представителями поколения Z. Единственным приложением, которое пользуется огромной популярностью среди зумеров, является TikTok. При этом Spotify уже давно рассматривает TikTok, как потенциального партнера и воронку для привлечения пользователей. Потому что люди обычно впервые слышат песню в TikTok, а потом находят ее в Spotify.

Однако, позиция TikTok на развивающихся рынках не слишком выгодна для Spotify, который должен развивать именно эти рынки, чтобы не потерять свои позиции на Уолл-стрит. TikTok запустил собственный музыкальный сервис Resso на территории Бразилии, Индонезии и Индии, и это уже сказывается на оттоке пользователей из Spotify. В свою очередь Spotify заявил о невысоком росте пользователей во второй половине 2021 года. В компании связывают эту тенденцию с пандемией.

Для того, чтобы привлечь эту категорию пользователей, Spotify работает над новыми инструментами. Поскольку каждое приложение, которому угрожает TikTok, должно отчасти его копировать, Spotify также тестирует новое направление в своем основном приложении. Оно будет предлагать использовать фрагменты песен для создания вертикальных видео. Также появится функция прослушивания фрагментов подкастов с текстом, который отображается на экране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1947728-spotify-obespokoen-tem-chto-prilozhenie-nepopulyarno-sredi-zumerov/