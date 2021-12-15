Обладатели iPhone столкнулись с массовым сбоем работы WhatsApp

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Обладатели гаджетов от Apple столкнулись с массовым сбоем работы мессенджера WhatsApp, передает Gizmochina.

Портал сообщил, что многие пользователи по всему миру столкнулись с "аварийной ошибкой на платформе" при работе приложения. Информация об этом впервые появилась в Twitter. По словам юзеров, мессенджер начинал сбоить при попытке запустить его. Поэтому какое-то время они не смогли отправлять или получать сообщения.

Причина на данный момент неизвестна.

Есть предположение, что сбой связан с серверами Facebook или ошибкой в операционной системе.

Кроме того, у некоторых не открывался WhatsApp Business.

Ранее мы писали про новую функцию, которая должна была появится в Whatsapp. Это реакция на сообщения с помощью смайликов. Нововведение будет доступно сначала пользователям с устройствами на базе Android.

Другая новинка в мессенджере - автоматическое удаление сообщений спустя установленное пользователем время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1947126-obladateli-iphone-stolknulis-s-massovym-sboem-raboty-whatsapp/