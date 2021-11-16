Технический сбой произошел в ЦОНах по всему Казахстану

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В казахстанских ЦОНах произошел новый сбой. На этот раз проблемы зафиксированы на стороне Государственной базы данных "Регистр недвижимости" (ГБД РН), передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, в базе ГБД РН зафиксировали технические сбои работы системы.

Это привело к тому, что оказание услуг "Регистрация по месту жительства населения РК" и "Снятие с регистрации по месту жительства населения Республики Казахстан" стало недоступно.

В Комитете миграционной службы МВД РК сообщили, что такие сбои происходят периодически после обновления ГБД РН со стороны МЦРИАП и АО "Национальные информационные технологии".

Также отмечается, что АО "НИТ" осуществляет техническое сопровождение ГБД РН.

В ведомстве пообещали, что по завершении наладочных работ услуги по регистрации и снятию с регистрации по месту жительства миграционной службой будут возобновлены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1942442-tehnicheskiy-sboy-proizoshel-v-tsonah-po-vsemu-kazahstanu/