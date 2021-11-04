Игра Fortnite перестанет функционировать в Китае

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Китайская версия популярной игры Fortnite больше уже не будет доступна в стране, передает CNN.

На данном этапе игра прекратила регистрацию новых игроков, а также ее невозможно скачать на территории Китая. Окончательно Fortnite закроется с 15 ноября, тогда игроки больше не смогут в нее войти. Причина такого решения не была раскрыта.

Видеоигра была разработана компанией Epic Games. А запущена в Китае не без помощи местного гиганта Tencent в 2018 году. Обе компании отказались комментировать закрытие журналистам CNN.

По состоянию на май 2020 года, Fortnite насчитывает около 350 миллионов зарегистрированных игроков.

Как утверждает эксперт, работающий на рынке видеоигр в Китае и Азии, Даниэль Ахмад, китайское правительство "никогда не одобряло" Fortnite. Поэтому разработчики видеоигры так и не смогли полноценно запускать и монетизировать свои услуги.

Недавно в Китае запустили кампанию по защите детей от игровой зависимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1940477-igra-fortnite-perestanet-funktsionirovat-v-kitae/