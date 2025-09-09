Спутниковый интернет от Джеффа Безоса может стать доступен казахстанцам

Глава МЦРИАП на заседании кабмина рассказал, как будут обеспечивать казахстанцев, проживающих в удаленных районах, интернетом, передает корреспондент NUR.KZ.

Жаслан Мадиев доложился о работе по обеспечению казахстанцев качественными услугами связи.

В частности, речь шла о строительстве магистральных и региональных ВОЛС (волоконно-оптических линий связи), включая проекты "последней мили", развитие мобильной связи с внедрением 5G в городах и областных центрах и запуске проектов спутникового интернета с международными партнерами.

Доклад сопровождался слайдами. На одном из них указаны такие компании, как OneWeb, Starlink, Spacesail, KUIPER от Amazon. Последняя принадлежит известному предпринимателю Джеффу Безосу. Судя по всему, ведомство пытается договориться о подключении казахстанцев к еще одному мировому провайдеру.

Напомним, 13 августа компания Starlink официально начала предоставлять спутниковый интернет на территории Казахстана.

До этого в Алматинской области состоялся тестовый запуск спутникового интернета китайской компании Shanghai SpaceSail.

В прошлом году также сообщалось, что в Казахстане может появиться новый интернет от Amazon.

