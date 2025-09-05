Брюссель обвиняет американскую корпорацию Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, европейская комиссия (ЕК) объявила о штрафе в размере 2,95 млрд евро, наложенном на американскую корпорацию Google за нарушения правил конкуренции в сфере интернет-рекламы.

По данным Брюсселя, компания на протяжении многих лет - начиная с 2014 года - использовала свои сервисы в ущерб конкурентам, что является нарушением статьи 102-й Договора о функционировании Европейского Союза.

По итогам расследования установлено, что компания Google обеспечивала преимущество собственным продуктам, занимая доминирующее положение на рынке.

Еврокомиссия также указала на конфликт интересов в бизнес-модели корпорации: Google одновременно размещает рекламу, выступает посредником между рекламодателями и владельцами интернет-площадок, а также управляет собственным рекламным маркетплейсом. Брюссель потребовал, чтобы компания прекратила практику самообслуживания.

В заявлении ЕК подчеркивается, что реклама остается основной статьей дохода Google. В распоряжении корпорации имеются 60 дней, чтобы представить Еврокомиссии план приведения своей бизнес-модели в соответствие требованиям.

Неясно, приведет ли решение Еврокомиссии к политическим последствиям, пишет издание.

В конце прошлого года сообщалось, что правительство России наложило на компанию Google штраф в размере 20 дециллионов долларов, что превышает общую денежную массу в мире.

А на днях, по данным Русско службы BBC, суд в США постановил, что компания Google может не продавать свой браузер Chrome или операционную систему Android, однако обязана делиться поисковыми данными с конкурентами.

