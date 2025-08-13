Илон Маск поделился с подписчиками картой Казахстана
Опубликовано:
Американский миллиардер Илон Маск в соцсетях подтвердил, что в Казахстане с сегодняшнего дня официально стал доступен интернет компании Starlink, передает NUR.KZ.
Компания Starlink следом за Минцифры РК сделала заявление о работе в нашей стране. В соцсетях компания опубликовала карту Казахстана, закрасив ее голубым цветом.
Репост публикации сделал и владелец компании Илон Маск.
"Starlink теперь доступен в Казахстане", - написал Маск.
Напомним, сегодня, 13 августа, компания Starlink официально начала предоставлять спутниковый интернет на территории Казахстана.
Ранее глава Минцифры Жаслан Мадиев обещал, что любой гражданин может воспользоваться Starlink в 3 квартале 2025 года.
До этого Жаслан Мадиев уже высказывался об условиях внедрения Starlink в Казахстане. Также сообщалось, что эту связь могут применять в структурах МЧС.
Стоит отметить, что теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы в соответствии с законодательством РК. Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательское оборудование.
В апреле этого года мы писали, что за использование интернета от Илона Маска в Казахстане грозит штраф.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2274777-ilon-mask-podelilsya-s-podpischikami-kartoy-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах