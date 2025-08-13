Илон Маск поделился с подписчиками картой Казахстана

Американский миллиардер Илон Маск в соцсетях подтвердил, что в Казахстане с сегодняшнего дня официально стал доступен интернет компании Starlink, передает NUR.KZ.

Компания Starlink следом за Минцифры РК сделала заявление о работе в нашей стране. В соцсетях компания опубликовала карту Казахстана, закрасив ее голубым цветом.

Репост публикации сделал и владелец компании Илон Маск.

"Starlink теперь доступен в Казахстане", - написал Маск.

Напомним, сегодня, 13 августа, компания Starlink официально начала предоставлять спутниковый интернет на территории Казахстана.

Ранее глава Минцифры Жаслан Мадиев обещал, что любой гражданин может воспользоваться Starlink в 3 квартале 2025 года.

До этого Жаслан Мадиев уже высказывался об условиях внедрения Starlink в Казахстане. Также сообщалось, что эту связь могут применять в структурах МЧС.

Стоит отметить, что теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы в соответствии с законодательством РК. Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательское оборудование.

В апреле этого года мы писали, что за использование интернета от Илона Маска в Казахстане грозит штраф.

