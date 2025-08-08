Казахстанцы делятся личным с ChatGPT: эксперты и психологи предупредили об опасности

Эксперты по кибербезопасности и психологи высказались о том, что казахстанцы все чаще стали делиться с ChatGPT личной информацией, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, ChatGPT прочно вошел в жизнь большинства казахстанцев - они стали доверять нейросети свои переживания и рассказывать о чувствах. По мнению психологов, это не совсем правильно.

"У психологов есть как минимум 12 разных подходов работы с человеком. Где-то нужно буквально дать подзатыльник, образно. А алгоритм искусственного интеллекта, он должен быть послушным, покладистым и соглашаться со всем", - сказал член ассоциации практикующих психологов Казахстана Владимир Алексанин.

В этой "бесхребетности" искусственного интеллекта и таится опасность, говорят эксперты. Если заменить психолога пока цифровой разум не может, то собеседника уже вполне.

"Я заметил, что люди все хуже общаются вживую. И мы вообще потеряем разговорный жанр и снизится желание людей коммуницировать. Почему это плохо? Потому что легко. Не надо развиваться, совершенствоваться", - добавил психолог.

Эксперты по искусственному интеллекту и кибербезопасности отмечают, что общение с цифровым другом может вызывать зависимость. Человек со временем перестанет стараться решать свои проблемы и будет полагаться только на цифровой разум.

"Искусственный интеллект не обладает эмоциональным интеллектом. Он не способен чувствовать вас. Он работает на основе алгоритма, человеческого опыта, и чувств у него нет, он может опираться только на чьи-то чужие заложенные в него данные по опыту и эмоциям",- высказался эксперт по кибербезопасности Евгений Питолин.

Психологи вообще предлагают детям до 18 лет запретить пользоваться ИИ, так как это вызывает у детей неспособность рационально мыслить, блокирует развитие нейронных связей и может в случае общения с ним вызвать асоциальное расстройство.

По информации Британской энциклопедии, ChatGPT - программное обеспечение, позволяющее пользователю задавать ему вопросы, используя разговорный, или естественный, язык.

Система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках, а также обладает другими функциями. Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом был разработан компанией OpenAI.

Напомним, в конце мая сообщалось, что компания OpenAI, разработчик интеллектуальной системы ChatGPT, зарегистрирована как налогоплательщик в Казахстане.

Также стало известно, что казахстанцам придется больше платить за подписку на ChatGPT с 1 августа.

