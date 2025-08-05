Спутниковый интернет китайской компании запустят в Казахстане

В Алматинской области состоялся тестовый запуск спутникового интернета китайской компании Shanghai SpaceSail, передает NUR.KZ со ссылкой на Минцифры.

Как сообщается на официальном сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, испытания прошли при участии специалистов компании, прибывших в Казахстан для демонстрации технологии.

В ходе испытаний зафиксирована скорость подключения до 200 Мбит/с. Система Shanghai SpaceSail построена на базе низкоорбитальной спутниковой связи - такие спутники предназначены обеспечивать стабильное и высокоскоростное подключение даже в отдаленных и труднодоступных регионах, где строительство волоконно-оптических сетей экономически или технически затруднено.

Как сообщает ведомство, за счет спутникового интернета планируется обеспечить связью сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры.

Согласно планам, в 2026 году компания Shanghai SpaceSail планирует начать деятельность на территории Казахстана.

Напомним, до этого глава Минцифры Жаслан Мадиев высказался об условиях внедрения Starlink в Казахстане. Также сообщалось, что эту связь могут применять в структурах МЧС.

В июне Жаслан Мадиев заявил, что Starlink заработает в полномасштабном формате на территории всей страны в 3 квартале 2025 года.

Отметим, что в прошлом году также сообщалось, что в Казахстане может появиться новый интернет от Amazon.

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