Спутниковый интернет китайской компании запустят в Казахстане
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В Алматинской области состоялся тестовый запуск спутникового интернета китайской компании Shanghai SpaceSail, передает NUR.KZ со ссылкой на Минцифры.
Как сообщается на официальном сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, испытания прошли при участии специалистов компании, прибывших в Казахстан для демонстрации технологии.
В ходе испытаний зафиксирована скорость подключения до 200 Мбит/с. Система Shanghai SpaceSail построена на базе низкоорбитальной спутниковой связи - такие спутники предназначены обеспечивать стабильное и высокоскоростное подключение даже в отдаленных и труднодоступных регионах, где строительство волоконно-оптических сетей экономически или технически затруднено.
Как сообщает ведомство, за счет спутникового интернета планируется обеспечить связью сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры.
Согласно планам, в 2026 году компания Shanghai SpaceSail планирует начать деятельность на территории Казахстана.
Напомним, до этого глава Минцифры Жаслан Мадиев высказался об условиях внедрения Starlink в Казахстане. Также сообщалось, что эту связь могут применять в структурах МЧС.
В июне Жаслан Мадиев заявил, что Starlink заработает в полномасштабном формате на территории всей страны в 3 квартале 2025 года.
Отметим, что в прошлом году также сообщалось, что в Казахстане может появиться новый интернет от Amazon.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2272293-sputnikovyy-internet-kitayskoy-kompanii-zapustyat-v-kazahstane/
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