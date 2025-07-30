Монополия на интернет. Власти Кыргызстана решили ввести временное госуправление над международным интернет-трафиком

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении временной госмонополии на поставку и предоставление международного интернет-трафика. Власти пока не объясняют, как именно будет введена монополия и какие механизмы будут применены.

Согласно указу президента Жапарова, компанию «ЭлКат», национализированную четыре месяца назад, наделили монопольным «эксклюзивным правом» на поставку международного интернет-трафика в Кыргызстан и транзит данных через страну.

Госмонополия в Кыргызстане вводится временно — с 15 августа 2025 года по 14 августа следующего года.

Теперь все кыргызстанские операторы связи и интернет-провайдеры должны перевести свои контракты и договоры на сотрудничество с «ЭлКат». Президент назначил им срок в два месяца для завершения данного перехода.

В Министерстве цифрового развития уточнили Би-би-си, что власти страны заинтересованы, в первую очередь, в развитии интернет-отрасли и расширении доступа к интернет-услугам «для различных слоев населения, независимо от их местонахождения», например, в труднодоступных районах.

«Государственный контроль, безусловно, приведет к стабилизации цен на услуги связи и предотвращению чрезмерного роста тарифов, что будет выгодно для потребителей. Поддержка со стороны государства будет способствовать цифровизации экономики страны и улучшению общей телекоммуникационной среды», — заявили в Минцифре.

Министерство настаивает, что госмонополия не повлияет на качество услуг для обычных пользователей. «Они продолжат получать услуги в соответствии с действующими тарифами, установленными между оператором связи и его клиентами», — отметил представитель министерства на запрос Би-би-си.

Однако ведомство не ответило, как именно будет вводиться госмонополия и какие механизмы будут задействованы.

Ассоциация операторов связи Кыргызстана (АОС), выступавшая с критикой инициативы властей в прошлом году, отказалась комментировать приказ президента на момент публикации новости.

В ассоциации сослались, что им нужно ознакомиться с планами властей и сформировать свою позицию с учетом мнения всех членов АОС.

В состав ассоциации входят 13 операторов связи, как частных, так и государственных, в их числе компания «ЭлКат», которую власти сделали временным монополистом.

«Для нацбезопасности»

О планах ввести госмонополию для регулирования международного интернет-трафика стало известно в ноябре 2024 года.

Для этого кабмин подготовил законопроект, согласно которому власти планировали наделить ОАО «Кыргызтелеком» монопольным правом на контроль международного интернет-трафика.

Стоит уточнить, что более 76% акций «Кыргызтелекома» владеет Министерство цифрового развития, и более 12% — Соцфонд.

Будучи потенциальным монополистом, «Кыргызтелеком» поспешил уточнить, что законопроект направлен «на укрепление контроля государства над телекоммуникационной инфраструктурой, учитывая ее стратегическое значение для национальной безопасности».

В компании настаивали, что управление вводится только над международным транзитом трафика и не затронет внутренние интернет-сети операторов связи.

По запросу Би-би-си Минцифры пояснил, что выбор в качестве временного монополиста был сделан в пользу ОсОО «ЭлКат» вместо «Кыргызтелекома».

Ведомство объяснило решение властей тем, что «ЭлКат» является «крупнейшим интернет-провайдером с собственной оптоволоконной сетью передачи данных, международным магистральным оператором связи и ведущим поставщиком бизнес-решений для телекоммуникационного сектора».

«Компании понесут убытки»

Ассоциация операторов связи опубликовала анализ на законопроект о госмонополии. В нем подчеркивалось, что государственная монополизация международного интернет-трафика приведет к колоссальным убыткам и нарушит законодательные нормы, например, Конституцию и закон «О конкуренции».

По данным АОС, к 2022 году в Кыргызстане было зарегистрировано 340 операторов электросвязи.

«Либеральный подход к развитию сферы связи позволил операторам связи иметь самостоятельную политику по организации международных соединений для пропуска трафика, тем самым обеспечивая тарифную конкуренцию и наличие альтернативных маршрутов», — подчеркивала ассоциация.

АОС утверждала, что госмонополизация замедлит темпы развития телекоммуникационной инфраструктуры, а операторы связи, которые уже инвестировали «значительные средства» на прокладку магистральных линий связи и на организацию международных стыков, понесут «колоссальные убытки».

Айсымбат Токоева

Би-би-си, Бишкек

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