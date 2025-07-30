Монополия на интернет. Власти Кыргызстана решили ввести временное госуправление над международным интернет-трафиком

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Технологии
      Провели подряд дней с нами
      Новости русской службы Би-би-си

      Монополия на интернет. Власти Кыргызстана решили ввести временное госуправление над международным интернет-трафиком

      Опубликовано:

      Мужчина держит смартфон в руках
      Знак опасности в Сети. Иллюстративное фото: Andrii Yalanskyi/Getty Images

      Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении временной госмонополии на поставку и предоставление международного интернет-трафика. Власти пока не объясняют, как именно будет введена монополия и какие механизмы будут применены.

      Согласно указу президента Жапарова, компанию «ЭлКат», национализированную четыре месяца назад, наделили монопольным «эксклюзивным правом» на поставку международного интернет-трафика в Кыргызстан и транзит данных через страну.

      Госмонополия в Кыргызстане вводится временно — с 15 августа 2025 года по 14 августа следующего года.

      Теперь все кыргызстанские операторы связи и интернет-провайдеры должны перевести свои контракты и договоры на сотрудничество с «ЭлКат». Президент назначил им срок в два месяца для завершения данного перехода.

      В Министерстве цифрового развития уточнили Би-би-си, что власти страны заинтересованы, в первую очередь, в развитии интернет-отрасли и расширении доступа к интернет-услугам «для различных слоев населения, независимо от их местонахождения», например, в труднодоступных районах.

      «Государственный контроль, безусловно, приведет к стабилизации цен на услуги связи и предотвращению чрезмерного роста тарифов, что будет выгодно для потребителей. Поддержка со стороны государства будет способствовать цифровизации экономики страны и улучшению общей телекоммуникационной среды», — заявили в Минцифре.

      Министерство настаивает, что госмонополия не повлияет на качество услуг для обычных пользователей. «Они продолжат получать услуги в соответствии с действующими тарифами, установленными между оператором связи и его клиентами», — отметил представитель министерства на запрос Би-би-си.

      Однако ведомство не ответило, как именно будет вводиться госмонополия и какие механизмы будут задействованы.

      Ассоциация операторов связи Кыргызстана (АОС), выступавшая с критикой инициативы властей в прошлом году, отказалась комментировать приказ президента на момент публикации новости.

      В ассоциации сослались, что им нужно ознакомиться с планами властей и сформировать свою позицию с учетом мнения всех членов АОС.

      В состав ассоциации входят 13 операторов связи, как частных, так и государственных, в их числе компания «ЭлКат», которую власти сделали временным монополистом.

      «Для нацбезопасности»

      О планах ввести госмонополию для регулирования международного интернет-трафика стало известно в ноябре 2024 года.

      Для этого кабмин подготовил законопроект, согласно которому власти планировали наделить ОАО «Кыргызтелеком» монопольным правом на контроль международного интернет-трафика.

      Стоит уточнить, что более 76% акций «Кыргызтелекома» владеет Министерство цифрового развития, и более 12% — Соцфонд.

      Будучи потенциальным монополистом, «Кыргызтелеком» поспешил уточнить, что законопроект направлен «на укрепление контроля государства над телекоммуникационной инфраструктурой, учитывая ее стратегическое значение для национальной безопасности».

      В компании настаивали, что управление вводится только над международным транзитом трафика и не затронет внутренние интернет-сети операторов связи.

      По запросу Би-би-си Минцифры пояснил, что выбор в качестве временного монополиста был сделан в пользу ОсОО «ЭлКат» вместо «Кыргызтелекома».

      Ведомство объяснило решение властей тем, что «ЭлКат» является «крупнейшим интернет-провайдером с собственной оптоволоконной сетью передачи данных, международным магистральным оператором связи и ведущим поставщиком бизнес-решений для телекоммуникационного сектора».

      «Компании понесут убытки»

      Ассоциация операторов связи опубликовала анализ на законопроект о госмонополии. В нем подчеркивалось, что государственная монополизация международного интернет-трафика приведет к колоссальным убыткам и нарушит законодательные нормы, например, Конституцию и закон «О конкуренции».

      По данным АОС, к 2022 году в Кыргызстане было зарегистрировано 340 операторов электросвязи.

      «Либеральный подход к развитию сферы связи позволил операторам связи иметь самостоятельную политику по организации международных соединений для пропуска трафика, тем самым обеспечивая тарифную конкуренцию и наличие альтернативных маршрутов», — подчеркивала ассоциация.

      АОС утверждала, что госмонополизация замедлит темпы развития телекоммуникационной инфраструктуры, а операторы связи, которые уже инвестировали «значительные средства» на прокладку магистральных линий связи и на организацию международных стыков, понесут «колоссальные убытки».

      Айсымбат Токоева

      Би-би-си, Бишкек

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Новости русской службы Би-би-сиМонополия на интернет. Власти Кыргызстана решили ввести временное госуправление над международным интернет-трафикомЭто настоящая женщина? Модель, созданная ИИ для Vogue, провоцирует споры о стандартах красотыНа юго-западе Германии сошел с рельсов поезд, три человека погибли

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.