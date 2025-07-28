Переписка с ChatGPT может быть использована в суде, заявил глава OpenAl

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман предупредил пользователей, что переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде в качестве доказательств. Об этом он заявил в подкасте Тео Вона, передает NUR.KZ.

Сэм Альтман призвал людей "подумать дважды", прежде чем использовать ИИ в качестве психотерапевта. Многие пользователи делятся с ChatGPT своими секретами и личными переживаниями, просят советов и рассказывают то, что в юридическом поле может быть направлено против них.

Глава IT- компании отмечает, что переписки с ChatGPT могут быть предоставлены спецслужбам, органам власти и правоохранителям по их запросу, поскольку они, в отличие от разговоров с психотерапевтом или адвокатом, не защищены законом о конфиденциальности данных.

"Я считаю, что у нас должна быть такая же концепция конфиденциальности при общении с ИИ, как при общении с психотерапевтом или кем-то еще. А ведь еще год назад никому не приходилось об этом задумываться", - говорит Сэм Альтман.

Напомним, в конце мая сообщалось, что компания OpenAI, разработчик интеллектуальной системы ChatGPT, зарегистрирована как налогоплательщик в Казахстане. А на днях стало известно, что казахстанцам придется больше платить за подписку на ChatGPT с 1 августа.

Добавим, по информации Британской энциклопедии, ChatGPT - программное обеспечение, позволяющее пользователю задавать ему вопросы, используя разговорный, или естественный, язык.

Система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках, а также обладает другими функциями.

Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом был разработан компанией OpenAI.

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