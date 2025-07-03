"Медиадавление и дискредитация": Дуров отреагировал на слухи об уходе Telegram из России

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что сообщения об уходе мессенджера из России не соответствуют действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Дурова.

Публикуемую в СМИ новость основатель мессенджера назвал фейковой.

"Изначально запущенная как шутка в сатирическом издании, новость быстро стала перепечатываться уже вполне серьезными каналами без пометок о юморе. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах", - написал Дуров.

Он также опроверг сообщения о блокировке некоторых каналов по политическим причинам. По его словам, несколько каналов действительно были ненадолго остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных, но сообщения в СМИ появлялись даже спустя несколько дней после инцидента — часто без упоминаний о том, что каналы были сразу же разблокированы.

"Telegram более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становимся предметом медиадавления с разных сторон. Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram. Будьте внимательны!" - предупредил основатель мессенджера.