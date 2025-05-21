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Вышки связи на здания планируют устанавливать без согласия владельцев квартир в Казахстане

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Женщина держит в руке смартфон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: EyeEm Mobile GmbH / Getty Images

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК выдвинуло законопроект, вносящий поправки в сферу телекоммуникаций, передает NUR.KZ.

Проект закона размещен на правительственном ресурсе "Открытые НПА" - документом предлагаются поправки в регулирование рынка телекоммуникаций и центров обработки данных.

Теперь, согласно предлагаемым нововведениям, для установки телекоммуникационного оборудования на зданиях операторам связи не потребуется согласие собственников объектов кондоминиума здания, сооружения, квартир и нежилых помещений.

"Собственникам объектов кондоминиума здания, сооружения, квартир и нежилых помещений либо их доверенным лицам запрещается отказывать в установке телекоммуникационного оборудования на объектах кондоминиума здания, сооружения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения", - гласит один из пунктов документа.

При этом оборудование, установленное на объектах кондоминиума зданий, сооружений, остается собственностью операторов связи.

Также предлагается норма, согласно которой весь интернет-трафик должен проходить через точки обмена на территории Казахстана.

В случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также введения чрезвычайного положения - управление сетями телекоммуникаций будет осуществляться во взаимодействии с госорганами, "которые имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств электросвязи".

Еще законопроектом планируется создать Фонд повышения качества телекоммуникационных услуг и защиты прав граждан на сетях телекоммуникаций, куда будут делать взносы операторы связи и поставщики интернет-услуг.

Законопроект находится в стадии публичного обсуждения до 4 июня, и, как планируется, будет введен в действие спустя 10 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, в начале апреля председатель Комитета телекоммуникаций Минцифры Дамир Сейсембеков рассказал, что работе по расширению покрытия связью так называемых "белых пятен", где сигнал слабый или отсутствует, нередко мешают радиофобы.

"У ряда операторов в больших городах, в основном в Алматы, Астане и Шымкенте, есть отрицательная динамика.

Потому что, условно говоря, три базовые станции устанавливаются, две снимаются из-за того, что есть радиофобы, которые не желают, чтобы в их жилых комплексах и домах были установлены базовые станции", - рассказал он.

Также напомним, весной прошлого года в МЦРИАП ответили, почему по скорости и качеству интернета Казахстан находится ниже 50-го места в общестрановом рейтинге.

После чего летом премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на жалобы граждан по поводу качества связи и поручил проработать повышение скорости интернета в стране.

До этого глава МЦРИАП Жаслан Мадиев докладывал о работе по улучшению качества связи в Казахстане. По его словам, Казахстан на апрель 2024 года занимал 66 место в мире со средней скоростью интернета 43,6 Мбит/с, что выше, чем в России, Кыргызстане и Узбекистане.

При этом в октябре прошлого года уже экс-глава Минцифры Багдат Мусин извинялся перед казахстанцами за сбои в работе интернета. Однако, по его словам, в каждом конкретном случае сбоя нужно разбираться отдельно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2247339-vyshki-svyazi-na-zdaniya-planiruyut-ustanavlivat-bez-soglasiya-vladelcev-kvartir-v-kazahstane/