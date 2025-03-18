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"Надеемся, что в ближайшее время вернется": Минкультуры о блокировке музыки в Instagram

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Телефон с Instagram
Приложение Instagram. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге правительства вице-министр культуры и информации прокомментировал нынешнюю ситуацию с блокировкой музыки в Instagram в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы следим, знаем, что происходит, мы общаемся с артистами. Насколько это возможно с точки зрения нашего взаимодействия с онлайн-платформами, с Meta, мы помогаем выстраивать этот диалог.

Но это взаимодействие - двух хозяйствующих субъектов. Так устроено наше законодательство на данный момент, где авторов представляет авторское сообщество, с другой стороны есть онлайн-платформа в лице Meta, которая свои требования выдвигает.

На данный момент мы максимально посредническую роль выполняем, насколько это возможно в рамках законодательства", - заявил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

Он добавил, что ему неизвестно о количестве денег, которые казахстанские артисты потеряли из-за блокировок музыки в Instagram.

"У артистов нет альтернативы не потому, что так совпали звезды. А были особенности законодательства такие. Вот сейчас Министерство юстиции совместно с депутатами и с нами в том числе работают над тем, чтобы альтернатива появилась.

Мы сами очень сильно ждем (снятия блокировок - прим. ред.). Сам сижу и постоянно обновляю страницы на тех постах в Instagram, которые у меня были снесены из-за того, что музыка была заблокирована. Надеемся, что в ближайшее время (музыка вернется - прим. ред.)", - добавил Кочетов.

Напомним, еще в конце ноября продюсер и блогер Бахтияр Алиев рассказал, что получил от некоторых артистов из Казахстана жалобы на то, что они не могут найти свою музыку в Instagram. В службе поддержки Meta сообщили, что не смогли продлить партнерское соглашение с KazAK ("Казахстанское авторское общество"), и потому весь контент, на который KazAK сохраняет права, временно удален.

Позже с заявлением выступили и в самом KazAK. В организации заявили, что воспринимают это решение Meta "как враждебное по отношению к национальной культуре Казахстана".

"В течение последних месяцев КазАК вел интенсивные переговоры с Meta, ранее у нас было соглашение, где уровень компенсации был очень низким – мы не имеем права разглашать сумму и условия.

Целью наших интенсивных переговоров было обеспечение казахстанских творцов справедливым и соразмерным вознаграждением, к сожалению, предложения КазАк не были приняты Meta. Главным предметом разногласия стало определение справедливой суммы вознаграждения", - заявила генеральный директор объединения Айнура Есендикова.

Она добавила, что европейским и американским исполнителям выплачиваются гораздо большие суммы от Meta.

В январе в казахстанском Минюсте сообщали, что "когда договор будет заключен и как быстро появится музыка, зависит от переговоров, которые ведут сами компании - Meta и KazAK".

"Минюст в гражданской правовые отношения саморегулируемой организации не вмешивается", - указала вице-министр Жакселекова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2228967-nadeemsya-chto-v-blizhayshee-vremya-vernetsya-minkultury-o-blokirovke-muzyki-v-instagram/