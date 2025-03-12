Ограничить доступ подростков: Балаева рассказала о новых функциях TikTok
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Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на своей странице в Facebook обратила внимание на новый функционал приложения TikTok - родителям расширили возможности контроля за детьми.
По словам главы ведомства, TikTok продолжает совершенствовать механизмы защиты подростков и обеспечения родительского контроля.
Платформа объявила о запуске нового функционала, направленного на создание безопасной цифровой среды для молодежи и помощь родителям в управлении активностью их детей в приложении.
Балаева сообщила, что TikTok запускает функцию в "Семейных настройках", которая позволяет родителям ограничивать доступ подростков к TikTok в заданные периоды времени. Также платформа запускает новую функцию, которая призвана помочь подросткам отвлечься и отдохнуть, если они используют TikTok после 22 часов.
Расширенные функции "Семейных настроек"
С момента запуска инструмента "Семейные настройки", являющегося частью системы родительского контроля TikTok, прошло уже пять лет. За это время платформа неоднократно добавляла новые функции, ориентируясь на рекомендации экспертов и обратную связь от родителей.
В этот раз разработчики TikTok создали новую настройку "Неактивное время", при помощи которой можно ограничивать доступ подростков к приложению в определенные периоды времени, отметила она.
Теперь родители могут:
- Устанавливать для своих детей периоды ограничения доступа к TikTok, например, во время учебы или в ночное время.
- Создавать повторяющееся расписание для удобной настройки цифрового детокса.
- Одобрять запросы подростка на использование приложения в период ранее наложенного ограничения доступ
- Кроме того, новый функционал «Семейных настроек» предоставляет родителям расширенный доступ к информации об аккаунтах их детей. Теперь они смогут видеть:
- Кого их ребенок отслеживает в TikTok и кто подписан на его аккаунт.
- Какие пользователи были заблокированы подростком.
В ближайшие месяцы TikTok также добавит функцию, позволяющую подросткам сообщать родителям о контенте, который потенциально может нарушать правила сообщества платформы, даже если родительский контроль не был активирован.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2227481-ogranichit-dostup-podrostkov-balaeva-rasskazala-o-novyh-funkciyah-tiktok/