Ограничить доступ подростков: Балаева рассказала о новых функциях TikTok

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на своей странице в Facebook обратила внимание на новый функционал приложения TikTok - родителям расширили возможности контроля за детьми.

По словам главы ведомства, TikTok продолжает совершенствовать механизмы защиты подростков и обеспечения родительского контроля.

Платформа объявила о запуске нового функционала, направленного на создание безопасной цифровой среды для молодежи и помощь родителям в управлении активностью их детей в приложении.

Балаева сообщила, что TikTok запускает функцию в "Семейных настройках", которая позволяет родителям ограничивать доступ подростков к TikTok в заданные периоды времени. Также платформа запускает новую функцию, которая призвана помочь подросткам отвлечься и отдохнуть, если они используют TikTok после 22 часов.

Расширенные функции "Семейных настроек"

С момента запуска инструмента "Семейные настройки", являющегося частью системы родительского контроля TikTok, прошло уже пять лет. За это время платформа неоднократно добавляла новые функции, ориентируясь на рекомендации экспертов и обратную связь от родителей.

В этот раз разработчики TikTok создали новую настройку "Неактивное время", при помощи которой можно ограничивать доступ подростков к приложению в определенные периоды времени, отметила она.

Теперь родители могут:

Устанавливать для своих детей периоды ограничения доступа к TikTok, например, во время учебы или в ночное время.

Создавать повторяющееся расписание для удобной настройки цифрового детокса.

Одобрять запросы подростка на использование приложения в период ранее наложенного ограничения доступ

Кроме того, новый функционал «Семейных настроек» предоставляет родителям расширенный доступ к информации об аккаунтах их детей. Теперь они смогут видеть:

Кого их ребенок отслеживает в TikTok и кто подписан на его аккаунт.

Какие пользователи были заблокированы подростком.

В ближайшие месяцы TikTok также добавит функцию, позволяющую подросткам сообщать родителям о контенте, который потенциально может нарушать правила сообщества платформы, даже если родительский контроль не был активирован.