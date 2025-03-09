"Вынужденная мера": Telegram заблокировали в двух регионах России

В двух регионах России – Дагестане и Чечне – решили заблокировать популярный мессенджер Telegram. Дагестанский министр назвал это вынужденной мерой, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, проблемы с доступом к мессенджеру в этих регионах наблюдались уже несколько месяцев. Однако теперь стало известно, что Telegram здесь решили заблокировать.

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил журналистам, что мессенджер заблокировали из соображений информационной безопасности.

"Блокировка мессенджера Telegram в Дагестане и Чечне является вынужденной мерой", — сообщил Гамзатов.

По его словам, решение о блокировке мессенджера было принято на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов после беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года из-за того, что участники погрома, предположительно, использовали для коммуникации Telegram.

Гамзатов добавил, что мессенджер могут разблокировать.

РБК направил запрос в Роскомнадзор, Минцифры Дагестана и в Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни. К слову, как отмечает издание, несмотря на блокировку, руководители обоих республиканских ведомств 8 марта опубликовали поздравления женщинам в Telegram-каналах.

Напомним, в октябре 2023 года в Махачкале толпа людей ворвалась в аэропорт, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, прилетевший из Тель-Авива. Некоторые в толпе держали палестинские флаги. По данным российских СМИ, участники беспорядков искали граждан Израиля.

Через некоторое время в авиагавань прибыл спецназ, участников беспорядков начали задерживать. СК России возбудил дело о массовых беспорядках.

Сообщалось, что после беспорядков задержали больше 200 человек.

О ситуации высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что беспорядки в аэропорту стали "результатом вмешательства извне".

А глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание, на котором дал указание силовикам стрелять в голову участникам беспорядков.

Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя беспорядки в Дагестане, заявил, что этими событиями хотели "раскачать Россию изнутри".