Казахстан поднялся в мировом рейтинге скорости интернета

В мировом рейтинге скорости интернета за январь 2025 года Казахстан поднялся на несколько позиций: по скорости мобильного интернета на 8 пунктов, широкополосного - на 5 пунктов, передает NUR.KZ.

Мировой рейтинг скорости интернета за январь 2025 года опубликовала аналитическая компания Ookla.

Согласно рейтингу, Казахстан улучшил свои позиции сразу на несколько пунктов.

Так, в категории мобильного интернета страна поднялась на 8 позиций, заняв 49-е место. Средняя скорость загрузки - 81,58 Мбит/с, выгрузки - 18,42 Мбит/с, задержка - 18 мс. В сегменте фиксированного широкополосного интернета Казахстан поднялся на 5 позиций и занял 83-е место со средней скоростью загрузки 77,93 Мбит/с, выгрузки - 80,83 Мбит/с, а задержка составила 5 мс.

На официальном сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по этому поводу сказано, что этот результат стал возможным благодаря реализации государственных программ и усилиям операторов связи по развитию телекоммуникационной инфраструктуры.

"В 2024 году были модернизированы сети фиксированной связи, расширено покрытие 4G и начато внедрение 5G в крупных городах. Это способствовало значительному росту скорости интернета, что позволило Казахстану укрепить свои позиции в мировом рейтинге", - сообщает министерство.

В рамках национального проекта "Доступный интернет" с 2025 по 2027 годы планируется:

Реализация проекта "Обеспечение широкополосного доступа сельских населенных пунктов посредством волоконно-оптических линий связи", охватывающий 3010 сел;

Субсидирование "последней мили" интернета до домохозяйств в 1120 сельских населенных пунктах;

Дальнейшее развитие 5G в городах республиканского значения и областных центрах;

Запуск интернета посредством спутниковой связи для более 250 отдаленных и малонаселенных районов.

Добавим, по информации Минцифры, Ookla - это ведущая международная компания, специализирующаяся на анализе скорости и качества интернет-соединений. Она известна благодаря сервису Speedtest, который позволяет пользователям измерять скорость загрузки, выгрузки и задержку.

Компания Ookla ежемесячно составляет рейтинг Speedtest Global Index. Он сравнивает среднюю скорость мобильного и фиксированного интернета в разных странах на основе реальных тестов пользователей. Данные собираются анонимно через Speedtest и отражают фактическое состояние интернет-инфраструктуры по всему миру.

Напомним, ранее в МЦРИАП отвечали на вопрос, почему по скорости и качеству интернета Казахстан находится ниже 50-го места в общестрановом рейтинге.

Вместе с тем, в январе вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет.

Замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек прокомментировал рост тарифов на связь и интернет, заявив, что "как человеку" ему это тоже не нравится.

Однако Жаслан Мадиев заявил, что потребление трафика на самом деле существенно выросло, и, если проанализировать, то "на самом деле стоимость за 1 гигабайт у некоторых мобильных операторов стала даже дешевле".