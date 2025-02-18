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Мексика пригрозила Google судом из-за переименования залива

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Мексиканский залив на карте
Мексиканский залив на карте. Фото: NurPhoto/Getty Images

В Мексике намерены подать в суд на Google, если компания продолжит использовать название "Залив Америки" в своем картографическом сервисе для пользователей вне США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, власти Мексики намерены обратиться в суд, если Google продолжит использовать название "Залив Америки" в своем картографическом сервисе для пользователей вне США. Об этом на пресс-конференции накануне заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Шейнбаум также заявила, что такие действия "неправильны" и местные не согласны с этим.

"Указ изменяет только название континентального шельфа (22 морские мили), а не всего залива. Здесь Google меняет название мексиканской и кубинской платформы. Мы с этим не согласны", - отметила глава Мексики.

При этом ранее, как сообщает издание, Клаудия Шейнбаум уже обращалась к Google по этому вопросу. В компании властям Мексики сообщили, что на карте "люди в США увидят "Залив Америки". А все остальные, со слов представителей компании, увидят оба названия.

С такими неточностями в обозначениях власти Мексики не согласны и ждут новых объяснений от компании Google, чтобы, вероятно, решать вопрос в юридической плоскости.

Напомним, 7 января этого года Дональд Трамп во время пресс-конференции во Флориде заявил, что планирует ввести "очень серьезные пошлины" против Канады и Мексики, и пообещал переименовать Мексиканский залив в залив Америки

Позже президент Мексики ответила на заявление Трампа. Клаудия Шейнбаум опубликовала видео со своей пресс-конференции, на которой она показала присутствующим карту с географическими названиями за 1607 год.

"На представленной мною карте 1607 года Северная Америка называется Мексиканской Америкой", - сказано в описании к видео.

Однако в своей инаугурационной речи Трамп объявил, что США переименуют Мексиканский залив в залив Америки. В свою очередь, Шейнбаум заявила, что Мексиканский залив будет по-прежнему называться так "для всего мира", несмотря на распоряжение нового президента США.

В конце января стало известно, что в США официально переименовали Мексиканский залив и самую высокую гору Северной Америки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2221664-meksika-prigrozila-google-sudom-iz-za-pereimenovaniya-zaliva/