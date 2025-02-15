TikTok вновь стал доступен пользователям из США

Сервисы Apple и Google восстановили возможность установить приложение TikTok для своих пользователей, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Times. Ранее приложение в стране официально запретили.

По данным издания, Apple и Google восстановили доступ к TikTok на территории США, спустя несколько недель после того, как они удалили китайскую видеоплатформу в соответствии с новым законом, запрещающим действие приложения в стране.

"В прошлом месяце президент Трамп попытался приостановить действие запрета TikTok с помощью указа. Однако Apple и Google не хотели возвращать TikTok, пока не были уверены, что не нарушают закон.

Apple и Google недавно получили письма от Министерства юстиции, в которых заверялось, что им не грозят штрафы за размещение TikTok в их магазинах приложений", - пишет издание.

Отмечается, что в Apple и Google не дали никаких комментариев, кроме того, что они восстановили приложение. А в TikTok и Министерстве юстиции отказались от комментариев.

В январе этого года сообщалось, что верховный суд США поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance отказаться от права собственности на TikTok, иначе приложение будет запрещено в США. А 19 января компания TikTok прекратила работу в США.

Ранее сообщалось, что в Китае рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok Илону Маску, если запрет приложения в США вступит в силу. Позже стало известно, что власти Китая выразили готовность к сотрудничеству с США для сохранения TikTok на американском рынке.

Также мы писали, что сразу после вступления в должность Трамп подписал указ о работе TikTok в США. Отмечалось, что Трамп, который пытался запретить приложение по соображениям национальной безопасности во время своего первого срока, поклялся "спасти" TikTok перед второй инаугурацией.