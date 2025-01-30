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Не останется ли Казахстан без связи из-за блокировки интернета в России

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Отсутствует интернет-соединение на телефоне
Отсутствует интернет-соединение на телефоне: Unsplash/Jonathan Kemper

Замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек в кулуарах сената рассказал, существуют ли риски для Казахстана в случае блокировки интернета в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек рассказал, что в случае блокировки интернета в России, у Казахстана останутся другие выходы для доступа к Сети.

У нас есть стыки с международными системами связи через Россию, Китай и другие страны. То есть, если теоретически в России произойдет полное блокирование сети интернет, у нас останутся другие выходы на глобальную сеть.

Кроме того, в этом году "Казахтелеком" совместно с "Азертелеком" работает над строительством транскаспийского кабеля. У нас появится еще один дополнительный канал для транзита. В этом году мы начинаем эту работу, завершим ее в этом же году, и, скорее всего, сам маршрут будет запущен уже в 2026 году", - заверил Асхат Оразбек.

В прошлом Асхат Оразбек отвечал на вопрос, стоит ли казахстанцам ожидать отключения от интернета из-за войны между Россией и Украиной.

Отметим, на прошлой неделе казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета - у некоторых перестали работать соцсети. Тогда же сообщалось, что сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей - речь шла о сайтах с доменом gov.kz.

В АО "Национальные информационные технологии" прокомментировали сбой, из-за которого перестали работать правительственные сайты. Там пояснили, что произошел технический сбой по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2216547-ne-ostanetsya-li-kazahstan-bez-svyazi-iz-za-blokirovki-interneta-v-rossii/