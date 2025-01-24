Казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета

Казахстанцы сегодня пожаловались на сбои в работе интернета - ранее возникли проблемы к доступу на сайты госорганов, а после у некоторых перестали работать соцсети, передает NUR.KZ.

Сегодня 24 января пользователи Сети пожаловались на сбои в работе интернета - в популярных Telegram-каналах появилась информация, что у многих пользователей наблюдаются проблемы с доступом в социальные сети и на сайты.

По данным Downdetector.com, сегодня пользователи активно жаловались на работу YouTube, Instagram, Facebook и ряда других популярных сервисов.

Например, пользователи Instagram наблюдали проблемы с приложением - более 60% жаловались именно на это.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности корреспонденту NUR.KZ сообщили, что текущие проблемы в работе сотовой связи и доступе к сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер. Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира.

"Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления", - добавили в ведомстве.

По информации РБК, проблемы с интернетом наблюдаются и в России - там пользователи также жаловались на работу соцсетей.

Стоит отметить, ранее мы сообщали о том, что сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей - речь идет о сайтах с доменом gov.kz. При этом официальный сайт президента - akorda.kz, а также официальный ресурс премьер-министра - primeminister.kz - загружается легко, без сбоев. Проблема начала наблюдаться сегодня, 24 января, около 12:00.

В АО "Национальные информационные технологии" прокомментировали сбой, из-за которого перестали работать правительственные сайты. Там пояснили, что произошел технический сбой по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов.