Пользователям Reddit стали запрещать оставлять ссылки на X из-за жеста Маска

Некоторые сообщества на платформе Reddit стали запрещать пользователям ссылаться на посты в X из-за жеста Маска во время инаугурации Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Множество интернет-сообществ на платформе Reddit запретили публикацию ссылок из социальной сети X в знак протеста против ее владельца Илона Маска, который во время инаугурации Дональда Трампа позволил себе жест, напомнивший многим нацистское приветствие.

Среди наиболее заметных сабреддитов, запретивших ссылки на X, — спортивные дискуссионные хабы r/NFL и r/NBA, имеющие 12 и 15 млн подписчиков соответственно, а также сабреддит, посвященный женским проблемам и новостям, r/TwoXChromosomes, имеющий 14 млн участников.

Маск прижал руку к груди, а затем поднял ее, вытянув ладонь, в воздух, произнося речь после инаугурации Дональда Трампа.