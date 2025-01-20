Instagram представила новое приложение для редактирования видео Edits

Instagram, принадлежащая компании Meta, представила новое приложение для редактирования видео под названием Edits, которое многие уже окрестили "клоном" популярного сервиса CapCut, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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CapCut, используемый миллионами людей для создания коротких видеороликов, принадлежит ByteDance, китайской компании, находящейся под пристальным вниманием в США из-за соображений национальной безопасности. Новое приложение от Instagram будет конкурировать с этим инструментом, предлагая пользователям возможности редактирования видео прямо внутри экосистемы Meta.

Адам Моссери, глава Instagram, подчеркнул, что главная цель компании — предоставлять пользователям инновационные инструменты для творчества.

По его словам, сейчас в мире происходит много событий, поэтому задача Instagram — создавать самые захватывающие креативные инструменты.