Число пользователей, которые начали изучать китайский язык, резко выросло в Duolingo

Акции Duolingo выросли на 7% на фоне резкого увеличения числа пользователей, которые начали изучать китайский язык, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Акции компании выросли благодаря росту интереса к мандаринскому языку и популярности китайской социальной сети Xiaohongshu ("Маленькая красная книга"), которая считается конкурентом TikTok. По данным Duolingo, число пользователей, изучающих мандаринский вариант китайского языка, выросло на 216% по сравнению с прошлым годом.

Испанский, традиционно являющийся одним из самых востребованных языков в приложении, продемонстрировал рост на 40% за тот же период.

Тем временем Xiaohongshu быстро набирает популярность и стала бесплатным приложением №1 в магазине Apple.

Рост интереса к китайским платформам происходит на фоне возможного запрета TikTok в США. Верховный суд США на прошлой неделе заслушал аргументы по делу, касающемуся закона о национальной безопасности, который может фактически заблокировать TikTok. Ожидается, что решение суда будет вынесено уже в пятницу, а соцсеть может быть закрыта в США в ближайшее воскресенье.