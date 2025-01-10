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Стартап Илона Маска xAI представил автономное приложение Grok

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Приложение Grok
Приложение Grok. Фото: VCG/VCG via Getty Images

Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI представил автономное приложение Grok. Ранее чат-бот был доступен исключительно через платформу X, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Новое приложение, названное в честь языковой модели ИИ, разработанной xAI, стало первым самостоятельным продуктом компании, доступным для широкой аудитории. Его появление в App Store Apple было замечено утром в четверг.

Это событие оценивается как шаг со стороны xAI в направлении конкуренции с лидерами отрасли, такими как OpenAI и Google. Приложение Grok пока находится на стадии ранней "бета-версии" и доступно пользователям в США, что подтверждается описанием в App Store.

До запуска автономного приложения чат-бот Grok предоставлялся только через социальную платформу X, также управляемую Илоном Маском. Новый продукт подчеркивает стремление xAI расширить доступ к своим разработкам и укрепить позиции на рынке искусственного интеллекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2210294-startap-ilona-maska-xai-predstavil-avtonomnoe-prilozhenie-grok/

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