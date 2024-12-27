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Глобальный сбой произошел в работе ChatGPT

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Қазақ тілінде оқу
Логотип ChatGPT на экране смартфона
Логотип ChatGPT. Фото: Didem Mente/Anadolu via Getty Images

Этой ночью пользователи по всему миру сообщали о проблемах с работой сервисов OpenAI, включая поисковик на основе ChatGPT, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Downdetector.

По данным портала, жалобы начали поступать после полуночи по времени Астаны. Пользователи столкнулись с проблемами доступа к сайту и при работе мобильного приложения. Жалобы поступали из европейских стран, Казахстана и России.

Пользователи в комментариях писали, что сайт не реагирует на запросы, а мобильное приложение не загружается.

Как пишет РБК, в OpenAI заявили, что в работе ChatGPT, API и Sora фиксируется высокая частота ошибок.

"Установлено, что эта проблема вызвана провайдером более высокого уровня, в настоящее время мы проводим мониторинг", — говорится в сообщении.

В предыдущий раз сбой в работе ChatGPT произошел в начале ноября. Тогда пользователи также в основном сообщали о проблемах с самим чат-ботом, а также с доступом к сайту OpenAI.

ChatGPT — это чат-бот, нейросеть, способная вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и отвечать на любые вопросы. Бот запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. Его ответы можно корректировать с помощью наводящих вопросов.

ChatGPT — пример большой языковой модели (LLM), обученной на значительном объеме данных понимать естественный язык, а затем и генерировать тексты самостоятельно. Эксперты недавно выяснили, что нейросеть может ошибаться и даже создавать опасный код на основе неверных данных, чем могут воспользоваться мошенники.

Чат-бот был запущен 30 ноября 2022 года. Глава OpenAI Сэм Альтман в прошлом году говорил, что ChatGPT еженедельно используют до 100 млн человек в 185 странах мира.

Напомним, ранее массовые сбои наблюдались в работе Telegram – пользователи из разных стран жаловались на сбой в работе Telegram. Юзеры также заявляли, что испытывают проблемы при обмене сообщениями и загрузкой контента.

А в начале октября пользователи мессенджера сообщали, что он вовсе перестал работать на их устройствах. Жалобы поступали из Казахстана. России, Беларуси, Украины, Латвии, а также других стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2205753-globalnyy-sboy-proizoshel-v-rabote-chatgpt/

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