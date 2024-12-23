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Контроль над соцсетями: строгий закон начнет действовать во Вьетнаме с Рождества

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Смартфон
Телефон в руках. Иллюстративное фото: Freepik

Во Вьетнаме на Рождество начнет действовать строгий закон, ограничивающий возможность граждан пользоваться соцсетями. Эксперты заявили, что это подрывает свободу слова, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно новым правилам, пользователи Facebook и TikTok во Вьетнаме будут обязаны подтверждать свою личность. Критики считают, что эти меры еще сильнее ограничат свободу слова в стране.

Закон требует от технологических компаний, работающих во Вьетнаме, хранить пользовательские данные, передавать их властям по запросу и удалять контент, признанный правительством незаконным, в течение 24 часов.

Указ 147 основан на принятом в 2018 году законе о кибербезопасности, который вызвал резкую критику со стороны США, ЕС и правозащитников.

Представитель Министерства информации и коммуникаций Вьетнама Ле Куанг Ту До заявил, что указ направлен на регулирование поведения в целях обеспечения общественного порядка, национальной безопасности и защиты суверенитета в киберпространстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2203619-kontrol-nad-socsetyami-strogiy-zakon-nachnet-deystvovat-vo-vetname-s-rozhdestva/

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