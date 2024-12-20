"Неуважение к нашей стране и гражданам". Стоит ли ждать полной блокировки YouTube в России?

Российские власти снова замедляют YouTube. Серьезное падение трафика видеохостинга началось 18 декабря, накануне «Итогов года» с Владимиром Путиным, и продолжается до сих пор. Сейчас использование сервиса в России снизилось более, чем на 60% по сравнению с летом 2024 года, до введения ограничений. Источники СМИ на медиарынке допускают полную блокировку видеохостинга в России.

В середине декабря российские пользователи стали чаще жаловаться на замедление YouTube. Резкий рост обращений зафиксировали сервисы «Сбой.рф» и Downdetector. Кроме того, издание «Медиазона» (признано «иноагентом») обратило внимание, что снижение трафика YouTube отражается и в открытой статистике Google.

На графике компании можно увидеть, что использование видеохостинга в России сокращалось с первых чисел декабря. Сначала изменения были незначительными, но после 15 декабря падение заметно ускорилось. В среду, 18 декабря, трафик упал примерно на 20% относительно показателей вторника и продолжил снижаться. Эту тенденцию также подтверждали источники The Bell и «Медузы» (оба издания в реестре «иноагентов», «Медуза» также признана «нежелательной») в одном из операторов связи.

Сейчас трафик YouTube примерно на 65% ниже пиковых значений июля — периода, когда российские власти еще не начали искусственно ограничивать работу сервиса.

Кроме того, в четверг, 19 октября, журналисты РБК заметили, что на замедление YouTube начали жаловаться абоненты МТС, «Мегафона», T2 и «Билайна». По сообщениям пользователей, загрузка видео была либо недоступна, либо происходила очень медленно. В некоторых случаях загружалось только несколько секунд видео.

По данным источника The Bell на рынке, у этой волны замедления есть важное отличие от предыдущих: в число тех, кто обязан блокировать YouTube включены операторы мобильного интернета. В прошлом ограничения касались в основном провайдеров домашнего интернета.

Как замедляли YouTube в России?

IT-эксперт и автор телеграм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (в реестре «иноагентов») отмечает, что это уже третья волна замедления YouTube в России.

Впервые власти начали ограничивать видеохостинг этим летом. Сначала «Ростелеком» объяснил снижение скорости загрузки видео «техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего компании Google». Официальная версия заключалась в том, что после ухода корпорации из страны прекратилось обновление и обслуживание ее оборудования .

Но уже в конце месяца Александр Хинштейн (на тот момент председатель думского комитета по информационной политике) признал, что власти намеренно замедляют работу сервиса. Вскоре после его заявления трафик YouTube упал на 38%.

Вторая волна, уже не такая значительная, пришла в середине ноября. Падение трафика началось после того, как Владимир Путин «пообещал разобраться» с замедлением сервиса режиссеру Карену Шахназарову. По словам Шахназарова, это произошло после их встречи в Кремле, на которой режиссер сказал президенту, что ограничивать YouTube «нецелесообразно».

Новый виток замедления также оказался вписан в политический контекст. Трафик видеохостинга начал падать накануне «Итогов года» с Владимиром Путиным — мероприятия, во время которого он отвечал на вопросы граждан и журналистов.

Как власти объясняют неполадки в работе YouTube?

19 декабря, во время совмещенных «прямой линии» и большой пресс-конференции Путина блогер Влад Бумага (активно сотрудничающий с платформой «VK Видео») спросил у президента, зачем в России блокировать YouTube, если российские видеоплощадки и без того конкурентны. Путин не стал прямо отвечать на его вопрос и снова объяснил ограничения в работе сервиса износом оборудования, а также тем, что Google и YouTube «нарушают российские законы».

Работу американских компаний после завершения «прямой линии» прокомментировал Роскомнадзор (РКН). Нарушения российского законодательства — одна из причин, которой ведомство объяснило неполадки в работе YouTube в комментарии «Интерфаксу». Другие причины — блокировка российских каналов, «неуважение к нашей стране и гражданам» и множественные штрафы.

«В связи с систематическими нарушениями законодательства общая сумма штрафов, наложенных судом на компанию Google LLC за последние три года, составила более 25 млрд рублей. Сумма штрафов за весь период (с 2021 года) составляет более 34,5 млрд рублей. Эта мера также не оказала воздействия», — следует из ответа РКН агентству.

Тем же вечером один из источников РБК на медиарынке рассказал, что с середины декабря власти будут усиливать «замедление» видеохостинга и полностью его блокировать — причем как десктопную версию, так и мобильную.

Стоит ли ждать полной блокировки?

Как объяснил Би-би-си Артем Козлюк, руководитель портала «Роскомсвобода» (сайт в реестре «иноагентов»), российские власти ограничивают интернет-сервисы при помощи оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Это устройство, которое анализирует весь проходящий интернет-трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Через эти пакеты ТСПУ может влиять на трафик, исключая их из потока.

Эксперты, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, не знают, почему новая волна блокировок совпала с «прямой линией» Путина. Как считает Козлюк, это можно объяснить «бюрократической моделью поведения», при которой чиновники хотят «отчитаться перед начальником» о своей работе.

При этом и Козлюк, и Климарев допускают, что работа YouTube в России станет еще хуже.

Как полагает Климарев, российские власти не могли сразу полностью заблокировать YouTube из-за технических и экономических издержек.

«Трафик YouTube составляет примерно треть от общероссийского трафика. Представьте, что он пропадает за один день. Ничего хорошего из этого не будет: увеличится число обращений в службу поддержки, что-то обязательно поломается. Кроме того, в доходах сильно просядут мобильные операторы, которые и так плохо себя чувствуют из-за санкций», — говорит Климарев.

Артем Козлюк сомневается в том, что российские власти будут полностью блокировать YouTube. По его мнению, они, скорее, станут сильнее вмешиваться в его трафик, из-за чего использовать сервис станет сложнее. К тому же всегда будут технические средства, которые позволят пользователям сохранить доступ к YouTube.

Тем не менее, по оценкам руководителя «Роскомсвободы», количество пользователей сервиса может сократиться на 20-30%.

«Те, кто нерегулярно пользуется YouTube, столкнувшись с затруднениями, пойдут искать альтернативные площадки, — говорит Козлюк. — Кроме того, если власти захотят ограничивать сервис с максимальной эффективность, число пользователей VPN резко вырастет, и многие бесплатные сервисы просто отвалятся. Платным тоже придется увеличивать свою инфраструктуру, чтобы обслуживать "тяжелые" запросы видеоконтента. Из-за этих сложностей число пользователей может снизиться».

Российские операторы связи этой осенью уже пытались самостоятельно преодолеть замедление YouTube в России и внедряли технологии по «ускорению» видеохостинга. После этого, по данным СМИ, Роскомнадзор разослал в некоторые свои территориальные управления письма о том, что операторы, которые самостоятельно обходят блокировку, подлежат административной ответственности и могут быть лишены лицензии.