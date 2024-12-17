Подделывали голос с помощью ИИ: министр Балаева предупредила о рассылке от ее имени
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Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила о том, что от ее имени знакомым стали приходить голосовые сообщения и предупредила казахстанцев, передает NUR.KZ.
Министр Аида Балаева сообщила в Facebook, что стала жертвой мошенников - от ее имени неизвестные рассылали голосовые сообщения знакомым и друзьям, подделав голос с помощью искусственного интеллекта.
"В последнее время участились случаи, когда якобы от моего имени знакомым и незнакомым людям неизвестные отправляют голосовые сообщения, прибегая к помощи искусственного интеллекта.
Прошу всех игнорировать такие сообщения и блокировать неизвестные номера. Это работают мошенники, не будьте слишком доверчивыми", - сообщила Балаева, призвав казахстанцев к бдительности.
Ранее мы уже писали, что в мессенджере WhatsApp распространяют ложную информацию от имени министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой. В Минкультуры тогда отметили, что официальные заявления и сообщения от имени ведомства публикуются исключительно через официальные каналы коммуникаций.
В Минкультуры и информации ранее также предупреждали, что в последнее время мошенники начали писать казахстанским деятелям культуры, представляясь Аидой Балаевой. В ведомстве призвали казахстанцев игнорировать такого рода сообщения.
Казахстанцам в мессенджерах ранее писал и якобы глава Министерства обороны. В пресс-службе ведомства предупредили, что рассылкой занимаются интернет-мошенники.
Ранее аким Экибастуза жаловался, что злоумышленники в разных мессенджерах пользуются его именем и просят у казахстанцев перевести деньги.
Мы также писали о случае, когда мошенники рассылают казахстанцам сообщения с аккаунтов с изображением начальника Департамента полиции Алматы.
Полицейские также предупреждали казахстанцев о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2201207-poddelyvali-golos-s-pomoshchyu-ii-ministr-balaeva-predupredila-o-rassylke-ot-ee-imeni/