Подделывали голос с помощью ИИ: министр Балаева предупредила о рассылке от ее имени

Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила о том, что от ее имени знакомым стали приходить голосовые сообщения и предупредила казахстанцев, передает NUR.KZ.

Министр Аида Балаева сообщила в Facebook, что стала жертвой мошенников - от ее имени неизвестные рассылали голосовые сообщения знакомым и друзьям, подделав голос с помощью искусственного интеллекта.

"В последнее время участились случаи, когда якобы от моего имени знакомым и незнакомым людям неизвестные отправляют голосовые сообщения, прибегая к помощи искусственного интеллекта.

Прошу всех игнорировать такие сообщения и блокировать неизвестные номера. Это работают мошенники, не будьте слишком доверчивыми", - сообщила Балаева, призвав казахстанцев к бдительности.

Ранее мы уже писали, что в мессенджере WhatsApp распространяют ложную информацию от имени министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой. В Минкультуры тогда отметили, что официальные заявления и сообщения от имени ведомства публикуются исключительно через официальные каналы коммуникаций.

В Минкультуры и информации ранее также предупреждали, что в последнее время мошенники начали писать казахстанским деятелям культуры, представляясь Аидой Балаевой. В ведомстве призвали казахстанцев игнорировать такого рода сообщения.

Казахстанцам в мессенджерах ранее писал и якобы глава Министерства обороны. В пресс-службе ведомства предупредили, что рассылкой занимаются интернет-мошенники.

Ранее аким Экибастуза жаловался, что злоумышленники в разных мессенджерах пользуются его именем и просят у казахстанцев перевести деньги.

Мы также писали о случае, когда мошенники рассылают казахстанцам сообщения с аккаунтов с изображением начальника Департамента полиции Алматы.

Полицейские также предупреждали казахстанцев о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.