Еще один популярный мессенджер заблокировали в России

В России ограничили доступ к мессенджеру Viber из-за нарушений требований российского законодательства к организаторам распространения информации, передает NUR.KZ со ссылкой на Роскомнадзор.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, доступ к сервису ограничен из-за нарушений законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

При этом РБК уточняет, что Viber находится на третьем месте по популярности в России, уступая WhatsApp (принадлежит Meta) и Telegram. Им ежемесячно пользуются 26% населения страны, в среднем в день его используют 14% россиян, подсчитала компания Mediascope.

Издание, ссылаясь на члене комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Антона Немкина, пишет, что Viber часто использовался мошенниками, поскольку тот "позволяет обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без необходимости подтверждения личности через строгие системы безопасности".

"Да и распространение запрещенного контента там не регулируется — Viber неоднократно штрафовался российскими судами за отказ удалить противоправную информацию. Сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 млн рублей, они до сих пор не оплачены.

Сейчас мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся СВО", — заявлял Немкин.

Отмечается, что в начале декабря и в октябре российские жаловались на сбои в работе Viber.

Напомним, в начале октября в России заблокировали Discord — мессенджер, который изначально был популярен в среде геймеров, а во время войны в Украине стал активно использоваться военнослужащими. В Роскомнадзоре заявили, что администрация мессенджера нарушает требования российского законодательства и не удаляет "противоправные материалы".