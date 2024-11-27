Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

SpaceX получила предварительное одобрение на запуск спутниковой сотовой связи

Опубликовано:

Человек держит смартфон с логотипом Starlink
Логотип Starlink. Иллюстративное фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

SpaceX получила предварительное одобрение на запуск спутниковой сотовой связи. Американские регуляторы одобрили часть планов SpaceX по интеграции спутников Starlink с мобильной сетью T-Mobile, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Федеральная комиссия по связи США дала компании разрешение на предоставление покрытия для потребительских мобильных телефонов.

Эта инициатива позволит SpaceX развернуть технологии прямого доступа к сотовой связи, интегрируя спутниковые услуги с традиционными мобильными сетями. В рамках партнерства с T-Mobile Starlink обеспечит связь для мобильных устройств клиентов в так называемых "мертвых зонах", где традиционные сети недоступны.

Сейчас спутниковая система Starlink включает более 6700 спутников на орбите. Помимо мобильного покрытия, SpaceX предоставляет клиентам возможность приобрести антенну для подключения к домашнему широкополосному интернету через Starlink.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2193044-spacex-poluchila-predvaritelnoe-odobrenie-na-zapusk-sputnikovoy-sotovoy-svyazi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie