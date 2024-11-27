SpaceX получила предварительное одобрение на запуск спутниковой сотовой связи. Американские регуляторы одобрили часть планов SpaceX по интеграции спутников Starlink с мобильной сетью T-Mobile, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Федеральная комиссия по связи США дала компании разрешение на предоставление покрытия для потребительских мобильных телефонов.

Эта инициатива позволит SpaceX развернуть технологии прямого доступа к сотовой связи, интегрируя спутниковые услуги с традиционными мобильными сетями. В рамках партнерства с T-Mobile Starlink обеспечит связь для мобильных устройств клиентов в так называемых "мертвых зонах", где традиционные сети недоступны.

Сейчас спутниковая система Starlink включает более 6700 спутников на орбите. Помимо мобильного покрытия, SpaceX предоставляет клиентам возможность приобрести антенну для подключения к домашнему широкополосному интернету через Starlink.