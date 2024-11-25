Персонифицированная лента появится в приложении Threads от Meta

Компания Meta вводит новые функции в приложение Threads на фоне резкого роста популярности социальной сети Bluesky, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Bluesky, изначально созданная как проект Twitter при экс-гендиректоре Джеке Дорси, в 2023 году стала независимой компанией. Она теперь мажоритарно принадлежит своим сотрудникам, включая 33-летнего CEO Джея Грейбера.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах пользователи массово начали покидать соцсеть X (бывший Twitter), принадлежащую Илону Маску. В результате аудитория Bluesky за две недели выросла с 13 до 22 млн пользователей.

Meta, запустившая Threads в 2023 году как альтернативу Twitter, стремится удержать свою аудиторию. Компания анонсировала введение пользовательской ленты, которая позволит переключаться между основной лентой и персонализированными рекомендациями, основанными на интересах пользователя. Аналогичная функция уже действует в Bluesky.