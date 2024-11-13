Meta снизила стоимость подписки на Instagram и Facebook в ЕС

Компания Meta снизила стоимость подписки на Facebook и Instagram для пользователей в ЕС на 40%, чтобы соблюсти региональные требования, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Подписка, позволяющая использовать соцсети без показа рекламы, стала доступна европейским пользователям в октябре 2023 года, после постановления ЕС, направленного против антиконкурентной практики. Ранее Meta была оштрафована на более 400 млн долларов за нарушение законов ЕС о конфиденциальности.

Теперь подписка будет стоить 5,99 евро в месяц для десктопных версий приложений и 7,99 евро для iOS и Android вместо прежних 9,99 и 12,99 евро соответственно.

Кроме того, компания предложит бесплатный доступ к соцсетям, если пользователи согласятся на ограниченное использование данных для показа рекламы.