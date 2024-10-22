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Meta внедрит технологию распознавания лиц для борьбы с мошенничеством

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Люди разглядывают логотипы Facebook и Meta
Meta. Иллюстративное фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Meta внедрит технологию распознавания лиц для борьбы с мошенничеством с использованием изображений знаменитостей, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Мошенники часто используют фотографии известных людей для создания рекламы, которая направляет пользователей на мошеннические сайты с целью кражи личных данных или вымогательства денег.

Meta будет применять распознавание лиц, чтобы выявлять такие объявления, сравнивая изображения с фотографиями знаменитостей из их аккаунтов в Facebook и Instagram. Если совпадение подтверждается и реклама признана мошеннической, она будет заблокирована.

Хотя компания не раскрыла масштабы этой проблемы на своих платформах, с учетом того, что Meta ежедневно обслуживает около 3,3 млрд активных пользователей, использование искусственного интеллекта помогает компании контролировать соблюдение правил и фильтровать спам и другие виды нарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2177232-meta-vnedrit-tehnologiyu-raspoznavaniya-lic-dlya-borby-s-moshennichestvom/

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