Дуров анонсировал новые функции в Telegram
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Основателя мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале рассказал о новых функциях приложения – добавлены больше 5 новых функций, передает NUR.KZ.
Дуров сообщил, что он предложил команде мессенджера 10 новых функций, некоторые из них уже готовы для работы.
"Эти обновления включают 5 улучшений подарков, 3 хэштега, возможность добавлять медиа к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения", – рассказал основатель мессенджера.
Он добавил, что все новые функции были разработаны всего за день. Но когда они станут доступны пользователям, пока неизвестно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2171805-durov-anonsiroval-novye-funkcii-v-telegram/
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