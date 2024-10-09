Дуров анонсировал новые функции в Telegram

Основателя мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале рассказал о новых функциях приложения – добавлены больше 5 новых функций, передает NUR.KZ.

Дуров сообщил, что он предложил команде мессенджера 10 новых функций, некоторые из них уже готовы для работы.

"Эти обновления включают 5 улучшений подарков, 3 хэштега, возможность добавлять медиа к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения", – рассказал основатель мессенджера.

Он добавил, что все новые функции были разработаны всего за день. Но когда они станут доступны пользователям, пока неизвестно.