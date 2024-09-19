Руководство Netflix рассказало, сколько миллиардов часов телешоу насмотрели зрители в 2024 году

Топ-менеджер Netflix заявил, что общее время просмотра телешоу компании за первую половину 2024 года составило 94 млрд часов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Содиректор Netflix Тед Сарандос отметил, что общее время просмотра выросло почти на 5% по сравнению с 90 млрд часов за второе полугодие 2023 года. Сарандос представил предварительный обзор предстоящего отчета Netflix о взаимодействии с пользователями во время фестиваля инноваций Fast Company в Нью-Йорке. Отчет будет опубликован на этой неделе.

По словам Сарандоса, у Netflix есть 280 млн подписчиков по всему миру. При этом, по его словам, компания может легко удвоить эти масштабы. Он подчеркнул, что вовлеченность зрителей является ключевым драйвером роста и "лакмусовой бумажкой" успешности компании в развлекательной сфере.

"Я считаю, что в нашем бизнесе вовлеченность зрителей, вероятно, является основным показателем, который способствует росту доходов", — заявил Сарандос.