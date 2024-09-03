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Верховный суд Бразилии окончательно поддержал блокировку в стране сети X Илона Маска

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Соцсеть Х
Соцсеть Х. Иллюстративное фото: Nathan Stirk/Getty Images

Коллегия Верховного суда Бразилии поддержала вынесенное на прошлой неделе решение о полной блокировке на всей территории страны принадлежащей Илону Маску социальной сети X (бывший Twitter).

Блокировку сети одобрили все члены Коллегии, однако трое из них заявили, что решение может быть пересмотрено, если сеть Х выполнит требования властей.

Платформа X была заблокирована на всей территории Бразилии рано утром в субботу. В этот момент истёк срок, предоставленный компании на то, чтобы назначить себе нового адвоката, который должен представлять ее в споре с правительством.

Блокировка стала кульминацией противостояния между судьей Верховного суда Алешандри ди Мораисом и владельцем X Илоном Маском. Их спор начался в апреле, когда суд выдал администрации платформы предписание заморозить работу десятков аккаунтов, якобы распространявших дезинформацию.

В противном случае представителю компании в Бразилии угрожал арест, утверждали в сети X.

Компания закрыла свое представительство в стране и заявила, что не станет подчиняться тому, что она назвала цензурой. Маск назвал судью тираном и диктатором и пригрозил заново активировать все приостановленные аккаунты.

30 августа Мораис вынес решение о блокировке сети, а затем отправил вопрос на рассмотрение Коллегии Верховного суда в составе пяти человек.

Один из судей Верховного суда Флавио Дино заявил, что «свобода выражения мнения тесно связана с обязанностью нести за это ответственность». «Первое не может существовать без второго, и наоборот», — подчеркнул он.

Реагируя на первое решение о запрете X, Маск заявил: «Свобода слова — основа демократии, а неизбираемый псевдосудья в Бразилии занимается её уничтожением в политических целях».

Решение суда обязывает магазины приложений, в том числе Apple и Google, в пятидневный срок удалить X, и заблокировать доступ к платформе для устройств как на iOS, так и на Android.

Как напоминает агентство Reuters со ссылкой на сайт Statista, Бразилия является для сети Х шестым по величине рынком в мире. По состоянию на апрель у платформы в стране было около 21,5 млн пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2156359-verhovnyy-sud-brazilii-okonchatelno-podderzhal-blokirovku-v-strane-seti-x-ilona-maska/

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