Власти Бразилии запретили гражданам пользоваться соцсетью X из-за конфликта с ее владельцем Илоном Маском, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Верховный суд Бразилии ввел запрет на использование соцсети X на фоне разногласий между владельцем платформы Илоном Маском и крупнейшей страной Южной Америки. Правительство и бизнесмен не могут достичь соглашения по вопросу о том, что считается разжиганием ненависти в интернете.

Согласно решению суда, телекоммуникационный регулятор Anatel должен был в течение 24 часов заблокировать доступ к X на территории страны. Верховный суд также обязал Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений. Запрет вступил в силу в субботу в полночь по местному времени.

Запрет будет снят только после выполнения платформой всех юридических требований, погашения штрафов и назначения юридического директора в стране.

Решение суда стало кульминацией многомесячного конфликта между Маском и правительством Бразилии, который начался после того, как Верховный суд приказал X удалить несколько аккаунтов, авторы которых предположительно занимались разжиганием ненависти и распространением дезинформации.