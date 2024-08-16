Эксперты в области труда рассказали, как профессионалам стоит вести профиль в LinkedIn
Опубликовано:
Эксперты заявили, что теперь людям, которые ищут работу через соцсеть LinkedIn, нужно вести более персонализированные профили и рассказывать о своей жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Специалисты в области труда отмечают, что профили специалистов в LinkedIn в последнее время стали намного больше походить на профили в Facebook, Instagram и даже TikTok.
Люди публикуют селфи из спортзала, делятся постами, которые больше напоминают дневниковые записи. Некоторые даже осмеливаются критиковать бывших работодателей и коллег, что раньше считалось абсолютно недопустимым в LinkedIn.
Изменения заставили многих профессионалов задуматься, стоит ли им последовать примеру людей, которые ведут свою страницу в этой соцсети более расслабленно.
Молли Годфри, основатель компании Build Impact Convert, которая помогает компаниям расширять свое присутствие в LinkedIn, отметила, что людям нравится видеть лица своих потенциальных коллег, именно поэтому селфи стали столь популярны в LinkedIn. По ее словам, вирусные посты, способные набрать много лайков и комментариев, являются одним из способов привлечь внимание потенциальных работодателей к своей персоне.
Тренер для руководителей Моник Валькур говорит, что современный профиль в LinkedIn должен показывать специалиста не только как профессионала своей сферы, но и как интересную, разносторонне развитую личность.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2149737-eksperty-v-oblasti-truda-rasskazali-kak-professionalam-stoit-vesti-profil-v-linkedin/