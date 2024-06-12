СМИ: Соцсеть X может массово внедрить скрытые лайки уже в ближайшее время

Соцсеть X (бывшая Twitter) начнет скрывать лайки, которые пользователи ставят под понравившимися публикациями, уже в ближайшее время, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Скрытые лайки, уже доступные обладателям подписки X Premium, вскоре станут доступны всем пользователям соцсети. Об этом сообщил источник, близкий к компании. Владелец соцсети X Илон Маск косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что пользователи должны иметь возможность ставить лайки понравившимся постам, не опасаясь нападок.

Ранее Хаофэй Ван, технический директор X, заявил, что платформа планирует сделать лайки скрытыми.

"Публикация реакций провоцирует нападки на пользователей. Многие боятся отреагировать на ту или иную публикацию, опасаясь интернет-троллей.

В большинстве случаев люди также соотносят лайки со своим публичным имиджем. Важно иметь возможность ставить лайки, не беспокоясь о том, как это могут оценить другие", — написал Ван.