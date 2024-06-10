Борьба с низкой рождаемостью: государственное приложение для знакомств появится в Японии

Власти Токио инвестировали 1,28 млн долларов в разработку правительственного приложения для знакомств, призванного справиться с низкой рождаемостью в Японии, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Приложение для знакомств Tokyo Futari Story будет требовать от пользователей предоставления документов, удостоверяющих личность, включая формы налоговой отчетности и других документов, подтверждающих уровень дохода. Граждане также должны будут пройти диагностический тест, чтобы в профиле приложения точно отображались их ценности и важные качества, которые они ищут в потенциальном партнере.

При использовании платной версии приложения пользователи также должны будут подписать соглашение, подтверждающее их серьезное отношение к поиску партнера для долгосрочных отношений и исключающее использование Tokyo Futari Story для непродолжительных связей.

Чиновники надеются, что приложение, поддерживаемое государством, снизит уровень недоверия граждан Японии к приложениям для знакомств в целом. Сообщается, что власти Токио инвестировали в этот проект 1,28 млн долларов. Со временем подобные приложения также должны появиться в Уресино, Хоккайдо и Химедзи.

По данным правительства, рождаемость в Японии падает восьмой год подряд и в 2023 году достигла рекордно низкого уровня. Число заключенных браков впервые за 90 лет упало ниже полумиллиона, что указывает на возможность дальнейшего снижения.

По оценкам Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения, население Японии сократится примерно на 30% до 87 млн к 2070 году, при этом 40% населения будут составлять люди в возрасте 65 лет и старше.

Это также может оказать пагубное воздействие на экономику страны, так как она уже испытывает острую нехватку рабочей силы.