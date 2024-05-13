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Как использование интернета связано с благополучием людей, рассказали эксперты

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Модем стоит на столе
Модем. Иллюстративное фото: deepblue4you/Getty Images

Эксперты заявили, что использование интернета является показателем высокого уровня благополучия человека, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Частое использование интернета, как правило, считается привычкой, которую стоит избегать. Однако исследования показывают, что наличие подключения к интернету связано с более высоким уровнем благополучия.

"Наш анализ представляет собой первую попытку оценить, связан ли доступ к интернету и мобильной связи с благополучием людей на глобальном уровне", — отметил профессор Эндрю Пшибильски из Оксфордского университета.

По словам Пшибильски, предыдущие исследования имели ограничения в виде недостаточного количества качественных данных, сосредоточенных в основном на Северной Америке и Европе, а также в основном ориентированных на молодежь.

Профессор Пшибильски и его коллега доктор Матти Вуорре из Тилбургского университета в Нидерландах проанализировали данные, собранные в ходе интервью с 1000 человек из 168 стран в рамках Всемирного опроса Gallup.

Участникам опроса задавали вопрос о наличии постоянного доступа к интернету, а также оценивали их уровень удовлетворенности жизнью, социальной активностью и благополучием.

Команда проанализировала данные, собранные с 2006 по 2021 годы, включая данные около 2,4 млн участников в возрасте от 15 лет и старше.

Результаты показали, что наличие доступа к интернету связано с благополучием. Эта связь выявлена в 84,9% случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2099414-kak-ispolzovanie-interneta-svyazano-s-blagopoluchiem-lyudey-rasskazali-eksperty/

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