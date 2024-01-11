OpenAI запустила магазин с чат-ботами GPT Store

Компания OpenAI запустила GPT Store, онлайн-маркет, в котором представлены три миллиона чат-ботов, настроенных под разные цели, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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GPT Store — это крупнейший запуск потребительского продукта OpenAI под руководством Сэма Альтмана со времен самого чат-бота ChatGPT. Цель нового проекта заключается в том, чтобы сделать искусственный интеллект более практичным и доступным.

Кроме того, компания планирует запустить программу распределения доходов до апреля 2024 года. Это означает, что разработчики, которые опубликовали свою версию чат-бота в GPT Store, будут получать оплату в зависимости от взаимодействия пользователей с их продуктом. Пока речь идет исключительно о разработчиках из США.

О запуске GPT Store было объявлено более двух месяцев назад во время конференции OpenAI DevDay. Тогда Сэм Альтман рассказал о своем видении будущего, в котором ИИ помогает людям повысить качество жизни. Создать свою версию чат-бота GPT просто, это не требует навыков программирования.

Чат-боты предназначены для взаимодействия ИИ с широкой аудиторией пользователей. Например, DesignerGPT помогает создать веб-сайт на основе рекомендаций и пожеланий, которые выскажет чат-бот пользователю.