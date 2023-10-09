Поддержку иврита ввели в Telegram

В пользовательский интерфейс мессенджера Telegram в дополнение к арабскому языку был добавлен иврит – государственный язык Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение Павла Дурова.

"Сотни тысяч пользователей присоединяются к Telegram из Израиля и Палестинских территорий.

В дополнение к арабскому языку мы только что добавили поддержку иврита в пользовательский интерфейс Telegram. В это тяжелое время все пострадавшие должны иметь надежный доступ к новостям и личной переписке", – гласит сообщение, опубликованное в блоге основателя мессенджера Павла Дурова.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой.

Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что в Израиле погибло по меньшей мере 700 человек.

В результате ответных ударов в Газе погибли более 370 человек. Кроме того, около сотни израильтян – военные и гражданские – взяты палестинскими экстремистами в заложники.

Мы писали, что разразившийся конфликт прокомментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

Ситуация с казахстанцами

7 октября Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив. Вчера посольство страны в Казахстане выпустило заявление по поводу ситуации: там заявили, что жители сектора Газа – не враги Израиля.

Также вчера в казахстанском МИД сообщили, что формируют список находящихся в стране наших граждан для их возврата на родину. Наряду с этим Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Сегодня на брифинге МИД рассказали, что в секторе Газа на данный момент находятся около 25 семей, где есть граждане Казахстана. Авиакомпания Air Astana на завтра запланировала рейс по вывозу казахстанцев из Израиля.

Израиль и Палестина

На сайте Global Conflict Tracker говорится, что израильско-палестинский конфликт берет свое начало с конца XIX века.

В 1947 году ООН приняла резолюцию 181, известную как План раздела, которая предусматривала разделение британского мандата Палестины на арабское и еврейское государства.

14 мая 1948 года было создано государство Израиль, что привело к первой арабо-израильской войне. Война закончилась в 1949 году победой Израиля, 750 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, а территория была разделена на 3 части: Государство Израиль, Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что сектор Газа – территория, занимающая 363 кв. км вдоль Средиземного моря к северо-востоку от Синайского полуострова. Регион необычен тем, что является густонаселенной территорией, не признанной де-юре частью какой-либо существующей страны.

Осенью 2007 года Израиль объявил сектор Газа, находящийся под властью ХАМАС, враждебным субъектом и ввел ряд санкций, включающих отключение электроэнергии, значительное ограничение импорта и закрытие границ.

В январе 2008 года, столкнувшись с постоянными ракетными обстрелами своих южных поселений, Израиль расширил санкции, полностью перекрыв границу с сектором Газа и временно запретив импорт топлива.