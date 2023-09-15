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WhatsApp могут заблокировать в России из-за новой функции

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Смартфон
Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

В Роскомнадзоре сообщили, что мессенджер WhatsApp должен будет удалять каналы с запрещенной информацией, иначе его заблокируют на территории России, передает РИА Новости.

"Требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране и ориентируются на российских пользователей. (...) Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении, а при отказе – к блокировке", – сообщила пресс-служба Роскомнадзора агентству.

Также в ведомстве подчеркнули, что применение мер за несоблюдение российских законов зависит от решений руководства компаний.

Помимо этого, в Роскомнадзоре порекомендовали организациям и пользователям переходить на российские сервисы.

Отмечается, что в среду WhatsApp запустил каналы более чем в 150 странах. При этом на сайте компании говорится, что возможность создавать каналы постепенно появится у каждого пользователя.

После этого первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы РФ Антон Горелкин заявил, что официальная позиция по работе WhatsApp в России может быть пересмотрена, если мессенджер начнет "расширять функционал в сторону массового распространения информации".

А глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что превращение мессенджера в полноценное СМИ вызывает беспокойство, в случае явных угроз для граждан России приложение может быть заблокировано на территории страны.

Напомним, что еще в начале июня мессенджер WhatsApp сообщил о запуске каналов. Подписки будут находиться отдельно на новой вкладке "Актуальное".

Тогда сообщалось, что публикации канала будут удаляться спустя 30 дней. Администраторы могут запретить делать снимки экрана при просмотре канала и пересылать контент из него.

Кроме того, в WhatsApp добавили, что владельцы смогут сами определять, кому разрешено подписываться на их каналы, и скрывать каналы из результатов поиска по каталогу.

Добавим, что по информации на сайте компании, создателями WhatsApp являются Брайан Эктон и Ян Кум, которые до этого работали в Yahoo.

В 2014 году мессенджер стал частью Facebook, но продолжает развиваться самостоятельно. Приоритетом компании остается быстрая и надежная отправка сообщений из любой точки мира. Отмечается, что больше 2 миллиардов человек в более чем 180 странах используют данное приложение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2036684-whatsapp-mogut-zablokirovat-v-rossii-iz-za-novoy-funktsii/

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