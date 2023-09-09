Безопасность "женских" приложений для отслеживания цикла проверят в Британии

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) проведет проверку безопасности приложений, которые женщины используют для отслеживания менструального цикла, передает BBC.

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В ICO заявили, что британские женщины обеспокоены безопасностью своих личных данных, которыми они делятся в популярных приложениях для отслеживания менструального цикла. По данным опроса, проведенного регулятором, треть британских женщин используют такие приложения для контроля цикла и отслеживания периодов фертильности.

Примерно 59% респондентов выразили обеспокоенность относительно прозрачности действий разработчиков приложений, а 57% выразили беспокойство по поводу безопасности предоставленной ими информации. Исследование также показало, что большинство женщин, использующих приложения, считают, что после установки сервиса им начала чаще попадаться реклама, ориентированная на беременных женщин.

Эмили Кини, заместитель комиссара по регуляторной политике ICO, отметила, что опасения респондентов понятны, учитывая конфиденциальность информации, которую женщины предоставляют в таких приложениях.