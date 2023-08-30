Новая Зеландия планирует ввести налог для технологических компаний с 2025 года

Новая Зеландия. Иллюстративное фото: pexels.com

На этой неделе Новая Зеландия примет закон, позволяющий вводить налог на цифровые услуги для крупных транснациональных компаний. При этом ожидается, что полноценный налог будет взиматься не ранее 2025 года, передает Bloomberg.

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Данный налог будет взиматься с транснациональных компаний, которые зарабатывают не менее 810 млн долларов США в год на глобальных цифровых услугах и более 3,5 млн новозеландских долларов (2 млн долларов США) в год на цифровых услугах, предоставляемых пользователям Новой Зеландии. Об этом заявил министр финансов страны Грант Робертсон.

Налог будет применяться по ставке 3% к валовому налогооблагаемому доходу от цифровых услуг Новой Зеландии, аналогично налогам, принятым в других юрисдикциях. Например, во Франции и Великобритании. Ожидается, что налог принесет в бюджет не менее 222 млн новозеландских долларов в течение четырех лет.

Правительства во всем мире обеспокоены тем, что такие компании, как Google и Meta, не доплачивают налоги в бюджет. Кроме того, по мнению глав правительств, глобальные налоговые правила не отражают должным образом способы, которыми эти компании зарабатывают деньги.

"Очевидно, что международная налоговая система не поспевает за изменениями в современной деловой практике и растущей цифровизацией торговли. Это проблема, с которой сталкиваются все страны мира", — сказал Робертсон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2034407-novaya-zelandiya-planiruet-vvesti-nalog-dlya-tehnologicheskih-kompaniy-s-2025-goda/