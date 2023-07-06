Суд Люксембурга запретил Facebook использовать данные пользователей для рекламы

Facebook. Иллюстративное фото: pexels.com

Facebook потерпел еще одну неудачу в использовании данных для онлайн-рекламы после того, как Верховный суд ЕС постановил, что регуляторам будет разрешено проверять, соблюдают ли компании заявленные правила конфиденциальности, передает Financial Times.

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Суд Люксембурга заявил, что регулирующие органы могут проверять, как компании используют данные для продвижения своих интересов в рамках расследования антиконкурентной практики технологических групп. Это решение крайне важно, поскольку оно позволяет наблюдателям рассматривать нарушения правил конфиденциальности.

В постановлении, принятом на этой неделе, говорится, что Facebook "не может оправдать" использование персональных данных для целевой рекламы пользователей, если не получит их согласия. Правила конфиденциальности, вступившие в силу для блока в 2018 году, призваны защитить права граждан, когда речь идет об использовании компаниями их персональных данных.

Эксперты заявили, что решение суда Люксембурга будет иметь далеко идущие последствия для бизнес-моделей, участвующих в экономике данных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2027662-sud-lyuksemburga-zapretil-facebook-ispolzovat-dannye-polzovateley-dlya-reklamy/