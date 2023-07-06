В Twitter рассказали, зачем ввели ограничение на количество видимых публикаций

Логотип Twitter. Иллюстративное фото: Kena Betancur / VIEW press / Getty Images

Руководство Twitter заявило, что временное ограничение на количество твитов, которое каждый пользователь может читать за один день, оказало минимальное влияние на эффективность рекламы в социальной сети, передает .

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Ранее владелец платформы Илон Маск объявил, что Twitter вводит временные ограничения на количество публикаций, которые каждый пользователь может увидеть в течение дня.

"Мы временно ограничили эту функцию, чтобы у нас была возможность обнаружить и удалить всех ботов, наносящих вред платформе. Если бы мы объявили об этом заранее, то это дало бы возможность злоумышленникам изменить свое поведение, чтобы избежать обнаружения", — заявил Маск.

В Twitter сообщили, что когда работа будет завершена, то пользователи получат доступ к обновленной функции. Временные ограничения, наряду с другими новшествами, принятыми новым руководством, вызвали критику постоянных пользователей платформы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2027661-v-twitter-rasskazali-zachem-vveli-ogranichenie-na-kolichestvo-vidimyh-publikatsiy/