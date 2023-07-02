СМИ: Spotify добавит длинные видео в свое приложение

Spotify. Иллюстративное фото: pixabay.com

Spotify может добавить в свое приложение возможность просмотра полнометражных музыкальных видеоклипов. Это поможет музыкальному стриминговому сервису конкурировать с YouTube и TikTok, передает Bloomberg.

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Компания уже начала переговоры с партнерами о продукте. Как сообщают источники Bloomberg, в настоящее время они не уполномочены публично заявлять о данных планах. Официальный представитель Spotify также отказался от комментариев по этому вопросу.

Внедрение видеоконтента действительно поможет Spotify привлечь новую аудиторию и получить больше прибыли, что очень важно в условиях жесткой конкуренции с другими компаниями. В настоящее время приложение уже позволяет музыкантам загружать GIF-файлы продолжительностью менее 10 секунд, которые отображаются на экране во время воспроизведения музыки.

Кроме того, недавно в приложении появилась возможность публикации 30-секундных видео, в которых артисты могут поделиться с аудиторией своими новостями и планами. Теперь платформа готовится к внедрению полноценных клипов.

Spotify внимательно следит за новшествами, которые внедряются в работу YouTube и TikTok. Так, YouTube вовсю привлекает молодую аудиторию, позволяя артистам публиковать как полноценные длинные клипы, так и короткометражные видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2027112-smi-spotify-dobavit-dlinnye-video-v-svoe-prilozhenie/